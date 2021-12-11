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Güney’de Aileler Para Veya Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

Güney Kıbrıs’ta, maske takılmasına ve hızlı testlere karşı olmaları nedeniyle, çocuklarını okula (ilkokul) göndermeyen ailelerin, ilgili yasayı ihlal ettikleri ve para veya hapis cezasıyla karşı karşıya oldukları haber verildi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 16:16
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Güney’de Aileler Para Veya Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
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Güney Kıbrıs’ta, hükümetin, ilkokullarda okuyan çocukların zorunlu koruyucu maske takması ve haftalık hızlı teste tabi tutulmasına dair bir kararnamesi bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, bu duruma karşı olan ailelerin çocuklarını okula göndermediğini kaydetti.
Okuldaki öğretmenlerin ise, art arda 6 veya daha fazla gün devamsızlık yapan öğrencilerin durumunu tespit etmeye çalıştıklarını yazan gazete, öğretmenlerin maske ve hızlı test karşıtı ailelerle ilişkili olan çocukların isimlerini okul müdürlüğüne gönderdiğini, okul müdürlüğünün ise bu isimleri polise şikayette bulunmaktan sorumlu kişi olarak, Eğitim Bakanlığının bölge müdürlüğüne ilettiğini yazdı.
Güney Kıbrıs’ta, yasaya göre 15 yaşına kadar derslere devam zorunluluğu bulunduğunu yazan gazete, bunu ihlal edenlerin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.
Gazete, geçtiğimiz Çarşamba günü 550 ilkokul öğrencisinin okula gitmediğini ve bu rakamın dün 390’a düştüğünü de ekledi.

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