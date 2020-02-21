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“Güney’de aranıyor, Kuzey’e kaçmış olabilir”

Güney Kıbrıs polisinin uyuşturucu suçundan aramakta olduğu Yorgos Hristodulos Zavrandonas adlı şahsın KKTC’ye kaçtığına dair bilgiler bulunduğu iddia edildi.

21 Şubat 2020 Cuma 11:13
“Güney’de aranıyor, Kuzey’e kaçmış olabilir”
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Güney Kıbrıs polisinin uyuşturucu suçundan aramakta olduğu Yorgos Hristodulos Zavrandonas adlı şahsın KKTC’ye kaçtığına dair bilgiler bulunduğu iddia edildi. Politis gazetesi, Zavrandonas’ın, bir süre önce aleyhinde tutuklama emri çıkarıldığını duyduğunu ve KKTC’ye kaçtığını öne sürerken, tutuklama emrinin bir ay önce verilmiş olmasına rağmen, düne kadar arandığının duyurulmadığını yazdı.

Gazete, Rum polisinden bazı kaynakların, Zavrandonas’ın KKTC’de olmasına rağmen bir şekilde Kıbrıs’ın güneyine geçtiği ve geri döndüğüne dair bilgiler bulunduğunu ve Zavrandonas’ın aranmakta olduğunun, bu sebepten ötürü açıklandığını iddia ettiğini kaydetti.

Haberde, Zavrandonas’ın, 25 Mart 2019’da Larnaka’da bulunan 1,5 kilo kokain meselesiyle ilgili arandığı anımsatıldı.

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:) 2020-02-21 12:31:47

hazir secimlerde var aday olsun secelim genni

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