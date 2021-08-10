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Güney'de aşısız hasta hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta 37 yaşındaki bir kadının, koronavirüse bağlı zatürre yüzünden, Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün sabaha yakın hayatını kaybettiği haber verildi.

10 Ağustos 2021 Salı 12:41
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Güney'de aşısız hasta hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta 37 yaşındaki bir kadının, Koronavirüse bağlı zatürre yüzünden, Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün sabaha yakın hayatını kaybettiği haber verildi.

Kadının günlerdir entübe bir şekilde tedavi gördüğünü, fakat Koronavirüsle savaşını kazanamadığını yazan Fileleftheros gazetesi, kadının annesinin de entübe bir şekilde tedavi gördüğünü belirtti.

Kadının hastayken yattığı yatağını, tedavi olması için annesine bırakmasının ise trajik olduğu yorumunda bulunan gazete, hayatını kaybeden 37 yaşındaki kadının annesinin Limasol Genel Hastanesi’nde tedavi gördüğünü ve Pazar gecesi entübe edildiğini belirtti.

Haberde, yatak eksikliği yüzünden, Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevki ayarlanana kadar saatlerce başka hastalarla ortak bir odada kalan annenin, 37 yaşındaki kızının hayatını kaybetmesi üzerine, kızının yatağına yatırıldığı kaydedildi.

Habere göre, 37 yaşındaki kadın dahil ailesinden hiç kimse aşılı değildi.

98 Hastanın durumu ciddi

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs tedavisi gören 278 hastanın 98’inin durumunun ciddi olduğunu kaydeden Alithia gazetesi, tedavi görenlerin yüzde 88,13’ünün aşısız olduğunu bildirdi.

Durumu ciddi olan 98 hastanın 50’sinin entübe olduğunu belirten gazete, Güney Kıbrıs’taki pozitiflik oranının ise yüzde 1,05 olduğunu kaydetti.

Öte yandan 24 yaşındaki bir hastanın Referans Hastanesi olarak hizmet veren “Mağusa” Hastanesinde Koronavirüs tedavisi görmekte olduğunu bildiren gazete, tedavi gören en yaşlı hastanın ise 90 yaşında olduğunu belirtti.

Referans hastanesinde Koronavirüs tedavisi gören 66 hastanın yalnızca 7’sinin aşılı olduğu da belirtildi.

İsrail ve Lübnan kırmızı listeye alındı

Gazete başka bir haberinde ise, Sağlık Bakanlığının, epidemiyolojik riske göre ülkelerin revize edilmiş sınıflandırmasını açıkladığını yazdı.

Buna göre Hırvatistan, İsveç ve Sırbistan yeşil kategoriden turuncu kategoriye; Estonya, Lübnan ve İsrail ise turuncu kategoriden kırmızı kategoriye alındı.

Sahte safepass skandalında 5 doktor aleyhine araştırma

Gazete “Kimse Ne Kadar Sahte Safe Pass Verildi Bilmiyor- 5 Doktor Aleyhinde Araştırma” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde ise, Rum polisinin, Covid-19’la ilgili sahte aşı kartı verdiğinden söz edilen doktorlarla ilgili araştırmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü yazdı.

Elde ettiği bilgilere göre, polisin beş doktor aleyhinde araştırma yaptığını yazan gazete, olaylardan birinin, Larnaka’da 53 yaşındaki bir doktorla ilgili olduğunu ve bu kişinin şu an Referans Hastanesinde tedavi gören iki kişiye sahte aşı kartı verdiğinden söz edildiğini anımsattı.

Diğer 4 doktorun ikisinin Limasol, ikisinin de Baf’tan olduğunu yazan gazete, kimsenin şu ana kadar ne kadar sahte aşı kartı verildiğini bilmediğine işaret etti.

Öte yandan sahte aşı kartlarıyla ilgili olarak doktorlar aleyhindeki suçlamaların, dün Rum Başsavcısı başkanlığındaki toplantıda ele alındığını kaydeden gazete, toplantıda, doktorlarla ilgili disiplin olaylarının daha sıkı bir şekilde ele alınması için mevzuatın değiştirilmesi gerektiğinin kararlaştırıldığını ekledi.

Son Güncelleme: 10.08.2021 16:31
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