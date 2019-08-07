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Güney’de Av Yasası Değişiyor

Güney Kıbrıs’ta avcılık yasasında yeni düzenlemelere gidiliyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:45
Güney’de Av Yasası Değişiyor

Güney Kıbrıs’ta avcılık yasasında yeni düzenlemelere gidiliyor.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Ekim ayında başlayacak yeni av sezonu öncesinde, mevcut av yasasında değişikliğe gidileceğini, tasarısının Rum Meclisi’nin yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte onaylanmasının hedeflendiğini yazdı.

Gazete, söz konusu yasa tasarısında özetle, av köpeklerinin mikroçipli olması ve mikroçip numaralarının avcılık izin defterinde kayıtlı olması, avcıların turuncu renk şapka takması gibi zorunlulukların getirildiğini yazdı.

Haber göre yasa tasarısında ayrıca, avlanan hayvanların görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına da yasak getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısAv
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