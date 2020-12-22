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Güneyde Bakanlar Kurulu bazı hafifletmelerle tedbirleri uzattı

Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, pandeminin önlenmesi amacıyla 9 Aralık’ta aldığı ek tedbirleri, bazı hafifletmelerle, 10 Ocak 2021 tarihine kadar uzatmaya karar verdi.

22 Aralık 2020 Salı 14:34
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Güneyde Bakanlar Kurulu bazı hafifletmelerle tedbirleri uzattı

Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, pandeminin önlenmesi amacıyla 9 Aralık’ta aldığı ek tedbirleri, bazı hafifletmelerle, 10 Ocak 2021 tarihine kadar uzatmaya karar verdi.

Rum haber kaynaklarına göre Bakanlar Kurulu günlük coronavirüs vaka sayılarının fazla olması nedeniyle tedbirlerin 10 Ocak 2021’e kadar uzatılmasına karar verirken durumun Danışma Kurulu tarafından rutin olarak değerlendirileceği ifade edildi.  

Bakanlar Kurulu ayrıca bazı tedbirlerde hafifletmeye giderek, 24 Aralık Perşembe günü saat 23.00’e; 31 Aralık Perşembe ise gece 01.00’e kadar dolaşım izni verirken, ev içerisindeki toplanmaları 10 kişiyle sınırlandırdı.

Bakanlar Kurulu, Rum Kilisesi ile iş birliği çerçevesinde, toplumun kiliseye gitme gereksinimi kabul ederek, sadece 25 Aralık ve 6 Ocak tarihlerinde, kiliselerdeki alana göre, 3 metrekareye bir kişi düşecek şekilde, en fazla 75 kişinin yer alabileceği ayinlerin yapılmasına da izin verdi.

Kararda, daha fazla kişinin ayinlere katılma talebinde bulunması durumunda da belirtilen her iki tarihte, daha fazla ayinin yapılmasına olanak tanınacağı ifade edildi.  

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