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Güneyde Başkan ve vekillerin görev süresine kısıtlama

Rum Yönetimi Başkanı’nın ve milletvekillerinin görev süresine kısıtlama...

09 Aralık 2017 Cumartesi 17:18
Güneyde Başkan ve vekillerin görev süresine kısıtlama
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Rum Yönetimi Başkanı ve milletvekillerinin görev süreleri ile milletvekillerinin dokunulmazlığını kısıtlayan iki ayrı yasa tasarısı Rum meclisinin onayına sunuldu.

Fileleftheros’un haberine göre, “olağanüstü hal yasası”na atıf yapılarak Anayasa’da değişiklik yapılmasını hedefleyen iki yasa tasarısı Rum Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Meclis Genel Kurulu’na sunuldu.

Rum yönetimi başkanı ve milletvekillerinin görev süreleriyle ilgili yasa tasarısında Anayasa’nın 40 ve 64’üncü maddeleri şu değişikliği öngörüyor: “Halihazırda iki dönem seçilmiş olan Başkan ve Başkan Yardımcısı yeniden aday olamaz. Toplam üç dönem görev yapmış milletvekilleri yeniden meclis üyeliğine aday olamaz.”

Buna mukabil Anayasa’da adaylar için öngörülen vatandaşlık, yaş, temiz sicil, görevi yerine getirmesine engel bir hastalığı bulunmamak gibi diğer şartlar korunuyor.

Adalet Bakanlığı’nın diğer yasa tasarısında ise Anayasa’nın, milletvekili dokunulmazlık hakkının kısıtlanmasıyla ilgili 83’üncü maddesinde (onuncu kez) değişiklik öngörülüyor. Yasa tasarısına göre milletvekilinin dokunulmazlığı kısıtlanabilir ancak bu, ifade özgürlüğünü veya milletvekilliğini yerine getirirken oy kullanma hakkını etkilemez.  Milletvekilleri hakkında cezai soruşturma açılmaz veya milletvekilliği görevini yerine getirirken kullandıkları oy veya ifade ettikleri görüşlerden sorumlu tutulamazlar”  

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