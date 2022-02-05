Güney’de Benzinin Litresi 1,50 Euro

Güney Kıbrıs genelinde satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin 27 Ocak’ta 1 Euro 35 sent olan litre fiyatının son 24 saatte arttığı ve bazı benzincilerde 1,5 Euro’ya satıldığı bildirildi.