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Güney'de beş kişide tespit edilen Omicron varyantı nedeniyle alarma geçildi

Güney Kıbrıs’ta beş kişide Omicron varyantı tespit edilmesiyle birlikte, Rum sağlık yetkililerinin alarma geçtiği bildirildi.

12 Aralık 2021 Pazar 17:29
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Güney'de beş kişide tespit edilen Omicron varyantı nedeniyle alarma geçildi
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Güney Kıbrıs’ta beş kişide Omicron varyantı tespit edilmesiyle birlikte, Rum sağlık yetkililerinin alarma geçtiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’daki bir okulda öğrenim gören üç öğrencide Cuma günü Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından dün öğle saatlerine kadar, söz konusu okulda öğrenim gören toplam 500 öğrenciden 350’sine PCR testi yapıldığını ve iki kişide daha Omicron varyantı görüldüğünü yazdı.

Gazete, Omicron varyantı görülen vakaların zorunlu devlet karantinasına gönderildiğini kaydederken, bu hafta devlet karantinası konusunun Rum Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini belirtti.

Haberde, 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanması konusunun da Rum Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceği ve daha sert tedbirlerin gündemde olduğu ifade edildi.

DİMİTRİADİS DE POZİTİF

Bu arada gazete, Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını yazdı.

Haberde, Dimitriadis’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üçüncü doz aşısını yaptırdığı gün pozitif çıktığını kaydettiği belirtildi.

Son Güncelleme: 12.12.2021 21:04
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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