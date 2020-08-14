Güneyde bıçaklı banka soygunu

Lefkoşa-Strovolos’da bugün meydana gelen hırsızlık olayında bir kişinin bıçakla banka soygunu gerçekleştirdiği kaydedildi.

Rum Polisinden yapılan açıklamaya göre, saat 12:00 civarında Strovolos’ta bir bankada soygun gerçekleşti. Yüzünde maske (hood) ve elinde bıçakla bankaya girmeyi başaran hırsızın, Rum basınında yer alan bilgilere göre banka görevlisini bıçakla tehdit ederek para çalıp kaçtığı bildirildi.

Çalınan paranın miktarı halen tespit edilemezken Kıbrıs Rum Polisi tarafından yeni yapılan açıklamada olay ile ilgili bir kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Rum Polisinden yapılan açıklamaya göre, saat 12:00 civarında Strovolos’ta bir bankada soygun gerçekleşti. Yüzünde maske (hood) ve elinde bıçakla bankaya girmeyi başaran hırsızın, Rum basınında yer alan bilgilere göre banka görevlisini bıçakla tehdit ederek para çalıp kaçtığı bildirildi.

Çalınan paranın miktarı halen tespit edilemezken Kıbrıs Rum Polisi tarafından yeni yapılan açıklamada olay ile ilgili bir kişinin tutuklandığı kaydedildi.