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Güneyde bir Iraklı çok miktarda gümrüksüz sigara ve tütün ürünü ile yakalandı

Baf’ta dün, bir Iraklının, tasarrufunda büyük miktarda gümrüksüz sigara ve tütün ürünüyle yakalandığı bildirildi. 

25 Eylül 2018 Salı 15:01
Güneyde bir Iraklı çok miktarda gümrüksüz sigara ve tütün ürünü ile yakalandı

Fileleftheros gazetesine göre Polis, trafik kontrolü için durdurduğu 30 yaşındaki Iraklı şahısın aracında 80 karton sigara ve 13 kilo tütün ürününü saptadı.
 
Ayrıca gümrüksüz ürünlerin satışlarından kazanılan 2 bin 500 Euro’nun ele geçirildiğini kaydeden gazete, Iraklının evinde yapılan araştırmada ise gümrüksüz 118 karton sigara ve büyük miktarda tütün ürünü ele geçirildiğini aktardı. 

Gazete, 25000 Euro para cezası kesilen ve gerekli ödemeyi yapan Iraklı şahsın, evinde yapılan arama sırasında hint keneviri bulunmasının ardındansa tutuklandığını yazdı. 

Öte yandan Larnaka da yaşayan 27 yaşındaki bir Kıbrıslı Rumun, 80 gram kokainle yakalandığı bildirildi. 

Alithia gazetesi, önceki gün akşam Larnaka’da yapılan trafik kontrolü sırasında 27 yaşındaki Kıbrıslı Rum şahsın üzerinde 80 gram kokain bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Kıbrıslı Rum hakkında 8 gün tutuklama kararı alındı. 

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BAFIraklıGümrüksüz Sigara Ve TütünTutuklamaPolisHaberGüney Kıbrıs
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