Güney’de bugün toplam 26 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta bugün 26 yeni Covid-19 vakası açıklandı.
Vakaların 15'inin dun gece yapılan testlerlerle belirlendiği, ancak sonucun bu sabah duyurulduğun bildirildi.
Güney’de son rakamlarla birlikte toplam vakanın 1150 olduğu açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta bugün toplam 26 yeni vaka tespit edildi.
Güney Kıbrıs'ta bugün 26 yeni Covid-19 vakası açıklandı.
Vakaların 15'inin dun gece yapılan testlerlerle belirlendiği, ancak sonucun bu sabah duyurulduğun bildirildi.
Güney’de son rakamlarla birlikte toplam vakanın 1150 olduğu açıklandı.