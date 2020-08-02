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Güney’de bugün toplam 26 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün toplam 26 yeni vaka tespit edildi.

02 Ağustos 2020 Pazar 19:35
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Güney’de bugün toplam 26 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta bugün 26 yeni Covid-19 vakası açıklandı.

Vakaların 15'inin dun gece yapılan testlerlerle belirlendiği, ancak sonucun bu sabah duyurulduğun bildirildi.

Güney’de son rakamlarla birlikte toplam vakanın 1150 olduğu açıklandı.

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