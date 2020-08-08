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Güneyde büyük yangın!

Limasol-Baf sınırındaki ormanlık alanda bu sabaha karşı büyük bir yangın çıktı, yaklaşık 20 kilometrekarelik alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:25
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Güneyde büyük yangın!

Limasol-Baf sınırındaki ormanlık alanda bu sabaha karşı büyük bir yangın çıktı, yaklaşık 20 kilometrekarelik alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Rum haber kaynakları, yangının “Orites” (Kuklia/Sakarya köyü civarı), “Musere” (Musere) ve “Dora” (Dora) köyleri arasındaki bölgede çıktığını ve yangına, 30’dan fazla itfaiye aracıyla müdahale edildiğini duyurdu.

Bölgeye ek yangın söndürme araçları da gönderilirken, hava araçlarının da müdahalesi için “İkaros” planı devreye sokuldu ve Dora köyündeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısYangın
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