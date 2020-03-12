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Güneyde daha sert tedbirler alınacak

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın yetkili hizmetleri, dört yeni koronavirüs vakasının onaylanmasının ardından tetikte.

12 Mart 2020 Perşembe 10:30
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Güneyde daha sert tedbirler alınacak

Rum basınında yer alan haberlere göre, dün corona vakası olarak tespit edilen kişilerden biri olan Kıbrıslı Rum taksi şoförünün temas ettiği kişilerin belirlenmesi için çalışmalar yapılıyor.

Daha sert tedbirler bekleniyor

Günye Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannu yaptığı açıklamada, ülkeyi koronavirüs tehdidinden daha fazla korumak için önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından daha sıkı tedbirlerin açıklanması bekleniyor dedi.

Çeviri: Voice Türkçe Haberler

Son Güncelleme: 12.03.2020 11:50
Anahtar Kelimeler:
CoronaKoronavirüsGüney Kıbrıs
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