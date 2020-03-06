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Güneyde Debenhams kapanıyor

Kıbrıs’ın güneyinde 16 yıldır faaliyette bulunan İngiliz “Debenhams” mağazalar zincirinin artık Kıbrıs’ta hizmet vermeyeceği belirtildi.

06 Mart 2020 Cuma 12:34
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Güneyde Debenhams kapanıyor

Kıbrıs’ın güneyinde 16 yıldır faaliyette bulunan İngiliz “Debenhamsmağazalar zincirinin artık Kıbrıs’ta hizmet vermeyeceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Debenhams mağazalarının Kıbrıs’ın güneyindeki varlığının , “CTC” Grup işbirliği ile sağlandığını ancak iki tarafın işbirliğine son verme kararı aldığını yazdı.

İki tarafın işbirliğinin, 2004 yılında Debenhams PCL’nin, “Ermes Department Stores’”un yüzde 10’una sahip olmasıyla başladığını yazan gazete 2006 yılında ise ERMES mağazalarının Debenhams isimlerini aldığını belirtti.

Debenhams ile işbirliğini sonlandıran “CTC” Grubu’nun, mağazalardaki yeni konseptle kendi “ERA Department Stores” ismindeki kendi markasını yaratacağını belirten gazete, yeni dönemin Nisan ayından itibaren başlayacağını yazdı.

 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısMağazaDebenhams
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