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Güney’de delta varyantı hakim

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün delta varyantının hakim olduğunu açıkladı.

01 Ağustos 2021 Pazar 15:41
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Güney’de delta varyantı hakim

Rum Sağlık Bakanlığı, 5-18 Temmuz arasında Koronavirüs hastalarından alınan numunelerin yurt dışına gönderilerek incelendiğini ve tümünde, Delta varyantının gözlemlendiğini açıkladı.

Haravgi gazetesi, açıklamaya göre söz konusu tarihler arasında 74 pozitif vakadan alınan numunelerde yapılan incelemede İngiliz varyantı ile Delta varyantının araştırıldığını ve bu numunelerin tümünde yüzde 100 oranında Delta varyantına rastlanması sonucunda, Güney Kıbrıs’ta şu an Delta varyantının hakim olduğunu söylemenin mümkün olduğunu yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Delta VaryantıGüney Kıbrıs
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