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Güney’de Devlet Okullarına Güneş Enerji Sistemleri

23 Kasım 2019 Cumartesi 15:23
Güney’de Devlet Okullarına Güneş Enerji Sistemleri

Rum Eğitim Bakanlığı, devlet okul binalarına fotovoltaik ağ sistemleri ve tavan izolasyonu kurulması amacıyla Rum Elektrik Dairesi “AİK” ile anlaşma imzaladı

Alithia gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, 4 MWp kapasiteli fotovoltaik ağ sistemleri ve tavan izolasyonun kurulmasının, okulların kapalı olduğu saatlerde, ek enerji üretilmesiyle birlikte devletin ekonomik kaynaklarında tasarruf sağlanmasına katkı koyacağını yazdı.

Habere göre, Rum Eğitim Bakanlığı ile AİK arasında varılan anlaşma onay için gelecek hafta Bakanlar Kurulu’na sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rum Eğitim BakanlığıDevlet OkullarıGüneş Enerji SistemleriHaberGüney KıbrısRum Elektrik Dairesi
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