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Güneyde düzenlenen törende imzalar atıldı

Rum kesiminde düzenlenen törende anlaşmaya “Quantum Cable” projesi sahibi şirket ile projeyi üstlenecek Amerikan inşaat şirket yetkililerinin imza attığını yazdı.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:52
Güneyde düzenlenen törende imzalar atıldı
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Güney Kıbrıs’ı İsrail, Girit, Attika ile bağlayacak ve İtalya, Fransa ve İspanya’ya doğru genişleyecek denizaltı “Quantum Cable” fiber optik kablo döşenmesi yönünde bir anlaşma imzalandığı bildirildi. 

Politis gazetesi Lefkoşa Rum kesiminde düzenlenen törende anlaşmaya “Quantum Cable” projesi sahibi şirket ile projeyi üstlenecek Amerikan inşaat şirket yetkililerinin imza attığını yazdı.

Bu projenin Rum ve Yunan Hükümetlerince desteklendiğini belirten gazete, 200 milyon Euro’ya mal olacak proje kapsamında 7 bin 700 kilometrelik bir alana yayılarak 3 bin metre derinlikte olacak kabloların “EuroAsia Interconnector”a (denizaltı elektrik kablosu projesi) paralel olarak döşeneceğini belirtti.

Gazete projenin, 2020 yılında hayata geçmesinin beklendiğini belirtti. 

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