Güney’de enerji şirketlerine “yeşil saldırı” enerji faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir

Haravgi gazetesi, Hollanda Mahkemesi’nin “SHELL” şirketini, yarattığı çevre kirliliğini azaltmaya mecbur ettiğini, EXXONMOBIL ve CHEVRON’un da, büyük yatırım şirketlerinden kirliliği azaltmaya yönelik baskı gördüğünü yazdı.

Gazete, bunun yanı sıra Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA), enerji şirketlerinden 2025 yılına kadar yeni petrol ve doğalgaz üretim planlarını durdurmalarını istediğini kaydederken; Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”inde faaliyet gösteren enerji şirketlerinin genel kurullarında, Güney Kıbrıs’taki programla ilgili tek kelime edilmediğini belirtti.