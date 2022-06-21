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Güneyde Fransa’dan 6 savaş helikopterleri alımına onay çıktı

Güney Kıbrıs'ta Meclis Savunma Komitesi, dünkü toplantısında Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) Fransa’dan altı savaş helikopteri alınmasına imkan veren 53 milyon Euro’luk ek ödeneğe onay verdi.

21 Haziran 2022 Salı 10:48
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Güneyde Fransa’dan 6 savaş helikopterleri alımına onay çıktı
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Politis gazetesi, “Altı Fransız Savaş Helikopterinin Alınması Anlaşması Tamam” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın Fransa’dan altı savaş helikopteri alınması için gerekli olan ilk ödeneği dün onayladığı, Fransa’yla ilgili anlaşmanın ise önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiğini yazdı.

Meclis Savunma Komitesi’nin dünkü toplantısında, Maliye Bakanlığı’ndan talep edilen ve Fransız “Airbus Helicopters” şirketinden altı savaş helikopteri alınması için ilk aşamada gerekli olan 53 milyon Euro’luk ek ödeneği onayladığını aktaran gazete, helikopterlerin toplam maliyetlerinin ise 140 milyon Euro olacağını vurguladı.

Gazete, 140 milyon Euro’nun 2026 yılına kadar taksitlerle ödeneceğini belirtirken, helikopterlerin, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında Ağustos 2020 tarihinde imzalanan askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde satın alınacaklarını aktardı.

Rum hükümetinin, 10 yıllık süre zarfında toplamda 12 (6+6) savaş helikopteri satın alacağını ifade eden gazete, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Lukas’ın, geçtiğimiz hafta RMMO yetkilileriyle Paris’te gerçekleştirilen “Eurosatory 2022” uluslararası askeri fuarına katıldıklarını belirtti.

Rum heyetin fuar çerçevesinde satın alınacak helikopterleri de yakından inceleme fırsatı bulundunu belirten gazete, RMMO Komutanı Dimoktritos Zervakis’in fuar çerçevesinde Fransa Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard’la görüşerek, 2022-23 dönemi ikili savunma iş birlikleri konularını ele aldıklarını da aktardı.

- Rus helikopeterleri Sırbistan’a satılacak

Gazete haberinin devamında ise, Güney Kıbrıs’ın elinde bulunan 11 adet Rus Mi-35P tipi savaş helikopterinin ise Sırbistan’a satılmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Haberde, Rus helikopterlerin eskimiş olması ve AB’nin Rusya’ya uyguladığı ambargo yüzünden bakımlarının imkansız gözükmesi sebebiyle helikopterlerin, AB üyesi olmayan ve helikopterlerin bakımıyla ilgili sorun yaşamayacağını dile getiren Sırbistan’a satılmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

Habere göre, Fransız helikopterlerinin adaya gelmesi sonrasında eski Rus helikopterleri Sırbistan’a gönderilecek.

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