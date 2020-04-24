Güney’de gece ayini yapanlara ceza

Rum polisinin, Limasol’a bağlı Erimi köyünde bulunan “Ayios Yeorgios Manastırı”nda dün, gece ayini yapan bazı kişilere ceza kestiği bildirildi.

Politis gazetesi, polisin aldığı ihbar üzerine manastıra gittiğini; manastırda bulunan bazı kişilerin polisi görünce tutuklanmamak için pencere ve kapılardan kaçtığını, içerde bulunan papaz ve bir kişiye ise ceza kesildiğini yazdı.

Haberde, elde edilen bilgilere göre ayinin dün sabaha karşı saat 03:00’da 20-25 kişinin katılımıyla başladığı ve sabah saat 07.00 sularında manastıra giden polisin, manastır avlusunda 19 araba saydığı belirtildi.

Gazete, bir süre sonra bölge sakinlerinin polisin bölgeye gelmesine tepki göstermeye başladığını ve manastırın çevresinde bekleyen polisle, bölge sakini olan yaklaşık 70 kişi arasında arbede çıktığını yazdı.

Arbedenin giderek büyümesi üzerine bölgeye takviye kuvvet çağrıldığını kaydeden gazete, bölgeye toplanan kişilerin uzaklaştırıldığını ve olayların daha da büyümeden önlendiğini belirtti.

719 DENETİM, BİR İHLAL

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi sayısında büyük oranda azalma olduğunu yazdı.

Haberde, dün yapılan 719 denetimde, yalnızca bir kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.