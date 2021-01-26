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Güneyde hayatını kaybedenlerin sayısı 188’e ulaştı

Güney Kıbrıs’ta dün korona virüsünden dolayı 60 ve 69 yaşlarında iki kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilirken, yapılan testler sonucunda 126 da yeni vaka saptandı.

26 Ocak 2021 Salı 13:49
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Güneyde hayatını kaybedenlerin sayısı 188’e ulaştı

Güney Kıbrıs’ta dün korona virüsünden dolayı 60 ve 69 yaşlarında iki kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilirken, yapılan testler sonucunda 126 da yeni vaka saptandı.

Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 188’e ulaştığını yazan Alithia, Rum kesiminde şu an 164 kişinin tedavi altında olduğunu bunların 52’sinin durumunun ciddi olduğunu da belirtti.

Rum kesiminde toplam vaka sayısının 30 bin 143’e ulaştığı da ifade edildi.

Öte yandan Politis gazetesinde yer alan haberde, bu hafta sonuna kadar Güney Kıbrıs’a 9 bin 500 doz Pfizer/BionTech, bin 200 doz da Moderna aşısının gelmesi beklendiği belirtildi.

Haravgi’de yer alan haberde ise, Rum kesiminde 15 bin 322 kişiye ilk doz aşının yapıldığı belirtildi.

Alithia gazetesinin manşetinde yer alan haberde ise, Rum Bakanlar Kurulunun yarın toplanacağı ve alınan önlemleri görüşeceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 26.01.2021 14:53
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