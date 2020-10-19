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Güneyde ikinci dalga endişesi

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır Korona virüs vakalarında rekor artış gerçekleşmesi ikinci dalga yaşanması korkusunu gündeme getirdi.Kaynak: Güneyde ikinci dalga endişesi

19 Ekim 2020 Pazartesi 10:52
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Güneyde ikinci dalga endişesi

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır Korona virüs vakalarında rekor artış gerçekleşmesi ikinci dalga yaşanması korkusunu gündeme getirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, güneyde özellikle son bir haftada yaşanan Korona virüs vakaları sayısındaki artışın ikinci dalganın yaşanması korkusunu doğurduğunu yazdılar.

Gazete, son 24 saatte 63 vakanın daha tespit edildiğinin duyurulmasının ardından toplam vaka sayısının 2 bin 644’e yükseldiğini, vakaların ağırlıklı olarak görüldüğü Limasol’da ise dünden itibaren ek tedbirlerin uygulanmaya başlandığını aktardı.

Vakaların artması sebebiyle Limasol ve Baf’ta birer ilkokulun geçici süre eğitim faaliyetlerini durdurduğunu belirten gazete, “Kıbrıs Üniversitesi’nin” ise tamamen uzaktan eğitime geçme kararı aldığını vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise son 4 haftayı içeren verilere haberinde yer verdi.

Gazete, dün açıklanan 63 vakanın 22’sinin temaslı olduklarını belirtirken, son 4 haftada 35 kişinin hastaneye yatırıldığını iki kişinin ise solunum cihazında tedavilerinin sürdüğünü vurguladı.

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