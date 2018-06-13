Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94914
ALTIN
193.571
DOLAR
4.6482
STERLİN
6.1985
EURO
5.4688
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Faydaları saymakla bitmiyor!
Faydaları saymakla bitmiyor!
Takıntılı ve saplantılı aşk tedavi edilebilir
Takıntılı aşk tedavi edilebilir
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
banner34

Güney’de kayıp yakınlarının mezarları açılıyor

Şu anda Antropoloji Laboratuarında, yakınlarının DNA örneği vermeyi reddettiği kayıplara ait olduğuna inanılan 66 kalıntı bulunduğu; kimlik tespitlerinin yapılabilmesi için Güney Kıbrıs’ta çeşitli noktalarda, “kayıp yakını” olan kişilere ait onlarca mezar açılarak DNA örneği alınacağı haber verildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:52
Güney’de kayıp yakınlarının mezarları açılıyor

Şu anda Antropoloji Laboratuarında, yakınlarının DNA örneği vermeyi reddettiği kayıplara ait olduğuna inanılan 66 kalıntı bulunduğu; kimlik tespitlerinin yapılabilmesi için Güney Kıbrıs’ta çeşitli noktalarda,  “kayıp yakını” olan kişilere ait onlarca mezar açılarak DNA örneği alınacağı haber verildi.  
Fileleftheros “Kayıp Yakınlarının Mezarları Açılıyor… Çocukları Kimliği Tespit Edilmemiş Kalmasın Diye DNA Arıyorlar” başlıklı haberinde, Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki (KŞK) Rum temsilci Nestoras Nestoros’un, Rum Meclisi Göçmenler ve Kayıplar Komitesi’nin dünkü toplantısında verdiği bilgileri aktardı.

Habere göre, sayıları yakın zamana kadar 150 olan ancak 66’ya düşen kimliksiz kalıntıların, birinci dereceden akrabalarının DNA örneği bulunmayan kişiler olduğunu belirten Nestoros,  prosedür gereği her iki ebeveynden de örnek alınması gerektiği için ebeveynlerin her ikisinin de aynı mezarda gömülü olduğu mezarların açılacağını, aksi halde açılacak mezar sayısının artacağını söyledi.

Nestoros, DNA örneği vermesi gereken Yunan kayıp yakınlarının listesinin Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na iletildiğini de açıkladı.

Paşaköy kökenli kayıplar konusuna da değinen Nestoros, “(Dikmen) çöp alanının rehabilitasyonu AB’nin yardımıyla yapıldı. Arazi sahiplerinden biri de Kıbrıs Cumhuriyeti olduğundan bu projenin uygulanmasına, biz (Rum Yönetimi) de imza verdik. Başka yerlerden kayıp kalıntılarının oraya taşınıp taşınmadığını bilmiyoruz” dedi.  

Bu noktada, 1963-64 dönemi kayıpları komitesi başkanı Haris Simeonidis “(Dikmen çöp alanının) şekillendirilmesine biz de onay verdik, başkalarını suçluyoruz” diyerek söze katıldı. Meclis Göçmenler ve Kayıplar Komitesi Başkanı Skevi Kukuma ise, “Türk tarafının direktifi olmasa Kıbrıslı Türkler böyle bir inisiyatif almazdı” iddiasında bulundu. 

Toplantıda, Türkiye ile yapılan  (2016-2018) yılda 10 muhtemel  gömü alanının  kazılması anlaşması ile KŞK’nın askeri bölgeler içerisindeki muhtemel gömü alanlarında 2016 başından beri yürüttüğü kazılar hakkında bilgi de verildi.
İddiaya göre, 2016’dan bugüne kadar  askeri bölgeler içerisindeki 23 muhtemel gömü alanında kazı yapıldı. Bunlardan 13’ünde 32 kalıntıya ulaşıldı.  Şu anda 4 alanda (Gökhan (2), Kızılbaş ve Dikmen) kazı çalışmaları devam ediyor. Mevlevi, Özhan, Gökhan (2), Güngör (2)’de en az 6 kazı daha yapılması bekleniyor.

banner39
Nestoras Nestoros, KŞK ekipleri tarafından Ada genelinde toplamda 1136 muhtemel gömü alanında kazı yapıldığını, bunlardan 315’inde kalıntı saptandığını anlattı. Program çerçevesinde 664 Rum ve 212 Kıbrıslı Türk’ün kimlik tespitinin yapıldığını belirten Nestoros, KŞK Antropoloji Laboratuarında  71 Rum’a ve 80 Kıbrıslı Türk’e ait kalıntıların analiz edilmekte olduğunu, 66 Rum ve 2 Kıbrıslı Türkün kimlik tespitinin mümkün olmadığını söyledi. Nestoros şu anda 8’i KKTC’de (Gökhan, İnönü, Kızılbaş, Dikmen, Yiğitler, Mağusa) biri Rum tarafında (Polem-Baf) olmak üzere toplam 9 kazı çalışmasının devam ettiğini, 730 Rum ve 130 Kıbrıslı Türk kayba halen ulaşılamadığını anlattı.

Nestoros konuşmasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, Rumların ortadan kaldırılmasından sorumlu Kıbrıslı Türklere, küçük bir hediye de demek olan kimlik verdik mi?” diye sordu ve (gazeteye göre) hem Kıbrıslı Türkleri  hem de Rumları kast ederek şunları ekledi:

“Bilen ama konuşmayanları hiç düşündük mü? Bunlardan bazıları TV kanallarında görünüyor ancak konuşmuyor.  Tanıklara af uygulaması kayıpların saptanması lehine işlemedi.” 

Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu da, kalıntılarına ulaşılan kayıp sayısının yıllar içerisinde azaldığını ve bu yıl 8-9 olduğunu, bu hızda devam ederse, kimlik tespiti yapacak kalıntı olmayacağını söyledi.

Gömü yerleri değiştirilen kayıplar konusuna da değinen Fotiu “Kıbrıs Rum tarafı, Aşşa (Paşaköy) kayıpları konusunun, gerek Kıbrıs Türk tarafının gerek BM’nin Dikmen’e gömüldükleri ve bulunmalarının imkansız olduğu veya bulunmalarının yıllar alacağı iddiası ile kapatılmasını kabul etmeyecek” dedi.

Fotiu, Yunan Askeri Mezarlığı’ndaki, ilaçlandığı için DNA testi sonuç vermeyen kalıntılarla ilgili kimlik tespiti çalışmalarının ABD’de ve İngiltere’de devam ettiğini anlattı. 

Nestoros da, ABD’ye kalıntıların Görneç, Komando Tepe-Beylerbeyi, “Lapatsa bölgesi”nden (Kılıçaslan civarında tepe) gönderildiğini söyledi. Yanlış kimlik tespiti yapıldığı saptamasının ardından 334 kalıntı üzerinde yeniden kimlik tespiti çalışması yapıldığını ifade eden Nestoros 246’sında yanlış saptanmadığını, 88’inin de yeniden kimlik tespiti sırası beklediğini anlattı. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parlamenter ve BM'ye bağlı örgütlere 3 gün süre!
Parlamenter ve BM'ye bağlı örgütlere 3 gün süre!
Türkiye’yi Ercan Havaalanı konusunda şikayet etti
Türkiye’yi Ercan Havaalanı konusunda şikayet etti
Cikko Manastırı-Yunanistan davasında bin Euro polemiği
Cikko Manastırı-Yunanistan davasında bin Euro polemiği

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim