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GÜNEYDE KIRSAL KESİM YERLEŞİMLERİNE YÖNELİK EKONOMİK DESTEK

Güney Kıbrıs’ın, Aralık ayında “1 Mart tarihinden itibaren yurt dışı uçuşların başlaması” yönünde aldığı kararın tam olarak uygulanmayacağı, aralarında İngiltere’nin de bulunduğu üçüncü ülkelerden gelen kişilerin zorunlu karantinaya girmesi uygulamasına devam edileceği bildirildi.

18 Şubat 2021 Perşembe 15:16
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GÜNEYDE KIRSAL KESİM YERLEŞİMLERİNE YÖNELİK EKONOMİK DESTEK

 Güney Kıbrıs’ın, Aralık ayında “1 Mart tarihinden itibaren yurt dışı uçuşların başlaması” yönünde aldığı kararın tam olarak uygulanmayacağı, aralarında İngiltere’nin de bulunduğu üçüncü ülkelerden gelen kişilerin zorunlu karantinaya girmesi uygulamasına devam edileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Kapılar Nihayet Yarım Açılıyor” başlığı altında verdiği haberinde, dün toplanan Bakanlar Kurulu’nun, Aralık ayında aldığı ve 1 Mart tarihinde uçuşların başlamasını öngören kararını tam olarak uygulamayı 1 Nisan tarihine ertelediğini yazdı.

Haberde, Korona virüsünde meydana gelen mutasyonların yarattığı korkunun, bazı açılım kararlarının Nisan’a ertelenmesine sebep olduğu belirtilirken, AB ve Eurozone üyesi (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç) ülkeler ile İsviçre için herhangi bir değişikliğe gidilmediği, 1 Mart tarihinden itibaren Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) kararlarının izleneceği ifade edildi.

Gazete, AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin değerlendirmelerinin Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını ve bu ülkelerin “yeşil, turuncu, kırmızı, gri” şeklinde kategorize edileceklerini belirtirken, Mart ayı boyunca hangi kategoride olursa olsun, Güney Kıbrıs’a gidecek yolcuların zorunlu PCR testinden geçirilecekleri de vurguladı.

HIZLI TESTLERE HARCANAN PARALAR GÜNDEMDE

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta hızlı testler için çok yüksek meblağların harcandığını, bu paraları hızlı testlere harcamak yerine AB dışı bir yol izlenerek, aşı alımına harcanabileceği şeklinde tartışmalar yaşandığını aktardı.

Şu ana kadar Güney Kıbrıs’ta 2 milyona yakın hızlı test alımı yapıldığını, bunun maliyetinin ise 6 milyon Euro olduğunu belirten gazete, bu miktarın, korona virüs salgınının önlenmesinde tek çözüm olarak görülen aşı alımı için harcanması gerektiğini savunanların olduğunu vurguladı.

Haberde ayrıca, hızlı test ihalelerinde dikkat çeken bazı durumların da olduğunu, özellikle henüz 44 günlük bir şirketin hızlı test ihalesini kazanarak, devletten 1 milyon 300 bin Euro almasının gündemdeki yerini koruduğu belirtildi.

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