Güney’de Korona vakası 40’a ulaştı

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs sayısının 40’a ulaştığı belirtildi.

7 yeni Koronavirüs vakasının belirlendiği söylenirken, bunlardan birinin doktor diğerinin ise hastane çalışanı olduğu ifade edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması saat 18.00’de olacağı söylenirken, Rum basını 7 yeni Korona vakasını duyurmuş durumda.

Tothemaonline.com’un söz konusu haberinde, doktorda bulunan koronavirüs vakasından duyulan endişeye de değinildi.

Söz konusu 7 hasta ‘Baf Genel Hastanesi’nde tutuluyor.

Buna göre Kıbrıs’ın güneyinde 40, Kıbrıs’ın kuzeyinde 6, İngiliz Ağrotur üslerinde ise 2 Koronavirüs vakası bulunuyor.

Kıbrıs Haberci