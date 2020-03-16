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Güney’de Korona vakası 40’a ulaştı

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs sayısının 40’a ulaştığı belirtildi.

16 Mart 2020 Pazartesi 17:50
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Güney’de Korona vakası 40’a ulaştı

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs sayısının 40’a ulaştığı belirtildi.

7 yeni Koronavirüs vakasının belirlendiği söylenirken, bunlardan birinin doktor diğerinin ise hastane çalışanı olduğu ifade edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması saat 18.00’de olacağı söylenirken, Rum basını 7 yeni Korona vakasını duyurmuş durumda.

Tothemaonline.com’un söz konusu haberinde, doktorda bulunan koronavirüs vakasından duyulan endişeye de değinildi.

Söz konusu 7 hasta ‘Baf Genel Hastanesi’nde tutuluyor.

Buna göre Kıbrıs’ın güneyinde 40, Kıbrıs’ın kuzeyinde 6, İngiliz Ağrotur üslerinde ise 2 Koronavirüs vakası bulunuyor.

Kıbrıs Haberci

Son Güncelleme: 16.03.2020 19:25
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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