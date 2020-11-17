Güney’de Koronavirüs endişesi artıyor: Noel kutlamaları mucizelere kaldı

Cyprus Mail'in haberine göre; Kıbrıs Üniversitesi'nde Pediatri ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünde Yardımcı Doçent olan Maria Koliou, "Durum, mucize olmadıkça ve Baf ve Limasol'daki bazı kısıtlamalarla vaka sayısını azaltmadıkça bunun oldukça zor olacağını gösteriyor" dedi.

Noel ürünleri ve süsleri takan pek çok dükkanla birlikte, bu yıl kutlamaların nasıl bir şekil alacağına dair endişeler artıyor.

Koliou, "Vakaları tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemiyoruz, bu pratik değil, ancak yeni vakaların ortaya çıktığı eğriyi tam olarak ölümleri önlemek için düzleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Paskalya döneminde olduğu gibi tatil dönemindeki ana endişe, büyük ve çok kuşaklı aile toplantılarıdır. Ek bir stres faktörü, bu kez toplantıların kapalı mekanda gerçekleşmesidir.

"Daha az vakamız varsa ve bunlar çoğunlukla daha genç nüfustaysa, savunmasız grupları korumayı başarırken, bu o kadar da kötü olmaz - ama maalesef başarması zor" dedi.

Şimdiye kadar çoğunlukla gençleri etkilediği için ikinci dalganın daha düşük bir ölüm oranına sahip olduğunu belirtti. Ancak vakalar arttıkça, yaşlı nüfusa yayılmakta ve dolayısıyla ölümler de artmaktadır.

Danışma ekibinin bir başka üyesi olan Petros Karayiannis, "Şu anda söylediğimiz her şeyi kesin olarak söylemek için çok erken ve erken olabilir" dedi.

Lefkoşa Üniversitesi tıp fakültesinde mikrobiyoloji / moleküler viroloji profesörü Cyprus Mail'e “Şu anda önlemlere gerçekten ne olduğunu görmemiz gerekiyor” dedi.

Hali hazırda, Noel şenliklerinde, yani geleneksel öğle ve akşam yemeklerinde lojistik ve duygusal bir kabus olduğu kanıtlanabilecek toplantılara hane başına on kişiye kadar izin verilmektedir.

Karayiannis, "Durumu kontrol edemezsek, elbette Noel eskisi gibi olmayacak" dedi. Başka bir uzan olan Michalis Voniatis konuyu daha da ileri götürdü ve Kiros'taki insanları “bu Noel'de fedakarlık yapmaya hazır olmaya” çağırdı. "Geçen yılki Noel'i yaşamayacağız" dedi. “Önlemlerin, ne kadar kısıtlayıcı olursa olsun, hepimizi korumak için orada olduğunu kabul etmeliyiz. Yalnızca bir aşının gelmesi salgının sonunun başlangıcı olacaktır. "

Aşının gelişinin otomatik olarak artık kısıtlamalara dönüşmediğini de sözlerine ekledi: "Önümüzdeki Temmuz ayına kadar kısıtlayıcı önlemlerle karşılaşabiliriz" dedi. “Her şey aşıların genel nüfus için ne zaman mevcut olduğuna bağlı olacak. Ancak o zaman ülke virüse karşı genel bir bağışıklık geliştirebilir. "

Ancak, Kıbrıs'ın epidemiyolojik tablosunun düzelmesi durumunda, önlemleri gevşetmek için yeterli kıpırdanma odası olabileceğine dair umutlar var - yani tatil dönemine kadar hane başına 15 veya 20 kişiye kadar izin verilebilir.

Bununla birlikte, seyahat olarak adlandırılan diğer komplikasyonlar devam ediyor. Karantina söz konusuysa, birçok yolcu aileyi ziyaret etmekten caydırılabilir. Avrupa genelinde, tatiller sırasında hangi önlemlerin alınabileceği sorulduğunda hükümetler şu ana kadar ihtiyatlı davrandı. Birçoğu, son kilitlenme dalgasının pozitif testlerdeki artışı azaltacağını ve bu nedenle muhtemelen Noel'e daha yakın bir nefes alma alanı açacağını umuyor.

Ancak aralarında İsveç'in süperstar epidemiyoloğu Anders Tegnell'in de bulunduğu pek çok kişi, vatandaşlara tatil döneminde farklı bölgeler arasında seyahat kısıtlamaları olasılığına hazırlanmalarını, böylece bölgesel sağlık hizmetlerinin bunalmaktan kaçınmasını söyledi.