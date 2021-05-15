Güney’de koronavirüs kısıtlamalarında ‘seçim kokulu’ gevşetme

Fileleftheros haberi “SafePass Gevşetildi…

Seçim Öncesi Kokulu Pandemi Kararları…

Dış Mekânlara KoronaPasosuz…

10 Hazirandan İtibaren Gece Kulüpleri de Açılıyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

İki haftalık tam kapanmayla birlikte vaka sayılarında gözlemlenen düşüş ve hastanelerin iş yükündeki rahatlama dikkate alınarak “safepass” uygulamasının pazartesi gününden itibaren lokanta, cafe vb. yerlerin dış mekânları, açık tiyatro/amfitiyatro/sinemalarda vb. gerekli olmayacak. Gece sokağa çıkma yasağının başlama saati de gece yarısına (00.00) çekilirken spor tesisleri, kiliseler, nikâh ve vaftiz törenleri ile resepsiyonlardaki kısıtlamalarda da gevşetmeye gidildi, kumarhaneler işletilmeye başlıyor. “Safepass” ibraz edilmesi şartıyla seçimlere yönelik toplantı ve mitinglere de izin veriliyor.

Eğlence merkezlerinin açılma tarihinin 10 Haziran olarak belirlendiğini ancak 1 Haziran itibarıyla yeni gevşetme kararları alınacağını kaydeden gazete, Rum Sağlık Bakanı’nın, Bakanlar Kurulu’nca dün alınan gevşetme kararında “vatandaşların psikolojisini yükseltme ve iş birliği arzularını kamçılamanın hedeflendiğine” dikkat çektiğini yazdı.

AŞI SIRASI 18-21 YAŞ GRUBUNDA

Aynı gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak önümüzdeki hafta 18-21 yaş grubundakilerin aşılanmasına başlanacağını yazdı.

Habere göre açıklamada, 18-21 yaş grubunda olup üniversite eğitimi için yurtdışında bulunan üniversite öğrencilerinin, aşı için bulundukları ülkelerden Güney Kıbrıs’a nakilleri söz konusu olmayacağından randevularını kaçıracakları için portaldan randevu almamaları istendi.

Açıklamaya göre 13 Mayıs’a kadar koronavirüse karşı 1’inci doz aşı yapılan kişi sayısı 314 bin 162 (yüzde 42,5), ikinci doz aşısı da yapılmış kişi sayısı 98 bin 605 (yüzde 13,3).