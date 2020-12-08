Güney’de koronavirüs önlenemiyor

Güney Kıbrıs’ta dün yeni tip korona virüse (Covid-19) bağlı olarak 84 ve 89 yaşında iki erkek öldü.

Rum Sağlık Bakanlığı dün 4 bin 347 PCR testi yapıldığını ve 416 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Covid-19'a bağlı olarak ölenlerin sayısı 63'e yükseldi. Mart'tan beri vaka sayısı 12 bin 867 oldu.

Covid-19 nedeniyle 41 erkek ve 22 kadın hayatını kaybederken ölenlerin ortalama yaşları 77.

Rum Devlet Hastanelerinde durumu kritik 20, solunum cihazına bağlı 9 toplam 126 hasta tedavi görüyor.

Sağlık bakanlığı ayrıca 5 bin 105 hızlı test yapıldığını ve 127 vaka tespit edildiğini duyurdu. Bu testlerden üçü Ulusal Muhafızlar bünyesinde yapılan testler sırasında, dördü ise kamu sektöründe ve yerel yönetimde kaydedildi.

Lefkoşa ilçesinde 55, Larnaka'da 29, Mağusa ilçesinde 18, Baf'ta 10 ve Limasol'da 8 vaka tespit edildi.

Kaynak: Cyprus Mail