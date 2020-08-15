Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Emaneti cebe attı
Emaneti cebe attı
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı

Güneyde koronavirüs vakalarının 94’ü 0-17 yaş grubundan

Rum tarafında yeni tip koronavirüsün bütün bölgelerde görüldüğü ve vakalar arasında 0 ile 17 yaş arasında 94 çocuk bulunduğu, Güney Kıbrıs genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının yaş ortalamasının da 41 olarak tahmin edildiği bildirildi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:25
581 Okunma
Güneyde koronavirüs vakalarının 94’ü 0-17 yaş grubundan

Rum tarafında yeni tip koronavirüsün bütün bölgelerde görüldüğü  ve vakalar arasında 0 ile 17 yaş arasında 94 çocuk bulunduğu, Güney Kıbrıs genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının yaş ortalamasının da 41 olarak tahmin edildiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yayınladığı güncellenmiş epidemiyolojik bültende, mevcut koronavirüs vakalarının yüzde 51,7’sinin erkek, yüzde 48,23’ünün kadın olduğu kaydedildi.

 Vakaların yaş ortalaması 41. Vakalardan 94’ü bebek, çocuk, genç (0-17 yaş arası / yüzde 7,4), 927’si (yüzde 72,5) 18-59 yaş aralığındaki yetişkinler ve 257’si (yüzde 20,2’i) 60 ve üzeri yaş grubundakiler olduğu saptandı. 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristodulidis: “Doğu Akdeniz’de AB’nin kendi itibarı tehdit altında”
Hristodulidis: “Doğu Akdeniz’de AB’nin kendi itibarı tehdit altında”
Güney Kıbrıs'ta 13 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 13 yeni vaka
Güneyde bıçaklı banka soygunu
Güneyde bıçaklı banka soygunu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim