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Güney’de Koronavirüse Karşı Acil Kısıtlama Önlemleri Açıklandı

Rum Yönetimi, son zamanlarda artan Covid 19 vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla yeme içme, eğlence yerleri, etkinlik-davet alanları, tiyatro, sinema, kilise ve diğer ibadet yerleri gibi kalabalık yerlere bazı kısıtlamalar getirdi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 16:18
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Güney’de Koronavirüse Karşı Acil Kısıtlama Önlemleri Açıklandı

Bakanlar Kurulu, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından “Kırmızı” kategoriye alınmaları ve genç insanlar arasında en az 20 bulaş zinciri saptanması sonrasında bugün toplanarak, bazı acil önlemler aldı

Rum haber kaynaklarına göre, bugünkü toplantıda alınan acil önlemleri Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas açıkladı.

Buna göre, 9 Temmuz’dan 13 Temmuz’a kadar iç mekanlara “safepass ibraz etmeleri şartıyla” 250 kişiden fazla kişi giremeyecek.  Dış mekânlarda aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 350 veya tamamı en az 14 gün önce bir doz aşı yaptırmış veya son 6 ay içerisinde koronavirüs tedavisi almış olma şartıyla 500 ile sınırlandırıldı.

Bu aşamada aşılanmaları mümkün olmayan 12-15 yaş aralığındaki veya sağlık nedenlerinden dolayı aşı olamayacak 16-17 yaş grubundaki kişilerin 72 saatlik negatif sonuçlu PCR veya hızlı test ibraz etmesi istenecek.

Bu kurallar futbol statları dışındaki sahalarda, yeme içme, eğlence yerleri, etkinlik-davet alanları vb tiyatro sinema, kilise ve diğer ibadet yerlerinde geçerli olacak. Açıklananlara ve diğer sağlık ve kurallarını uygulama sorumluluğunun işyeri sahiplerinde olduğu, polis ve ilgili bakanlık yetkililerinin de denetimler yapacağı kaydedildi.

Bugünkü toplantıda koronavirüs vakalarının yüzde 90’ının aşı prosedürünü tamamlamamış veya hiç aşı yaptırmamış kişilerden oluştuğuna dikkat çekilerek halktan, aşı yaptırmaları istendi.

Son Güncelleme: 07.07.2021 16:28
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