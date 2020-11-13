Güney’de koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması 75

Güney Kıbrıs’ta Perşembe günü 2 bin 891 test yapıldı ve 185 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 6 bin 646'ya yükseldi, 86 yaşındaki bir yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastası hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 34'e yükseldi. Koronavirüse yakalanarak hayatını kaybedenlerin 21’i erkek ve 13 kadın. Yaş ortalaması ise 75.

Gazimağusa Genel Hastanesi’nde 6 hasta yoğun bakım ünitesinde yatıyor ve toplam 51 koronavirüs hastası tedavi görüyor.

Lefkoşa Genel Hastanesinde ise 7 koronavirüs hastası yoğun bakım bölümünde yatırken bunlardan sadece ikisi entübe edilmiyor. Hastanenin koronavirüs odasında da 10 kişi daha tedavi görüyor.

Kaynak: Kathimerini

Çeviri: Ziya Nasıfoğlu