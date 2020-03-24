Güney’de kredilere devlet güvencesi gelecek

Rum Maliye Bakanlığının, işletmelere ve serbest meslek sahiplerine kredi verilmesini sağlamak için, bankalara 2 milyar Euro’ya kadar devlet garantisi verilmesine ilişkin bir plan üzerinde çalışmakta olduğu haber verildi.



Planın 26 Mart’ta Rum Bakanlar Kurulu toplantısında ortaya konması ve akabinde de onaylanması için meclise gönderilmesinin beklendiğini yazan Haravgi gazetesi, planla işletmelere ve serbest meslek sahiplerine likidite sağlamasının amaçlandığını belirtti.



Gazete faizlerin sübvansiye edilmesi ihtimalinin gözden geçirilmekte olduğunu da ekledi.