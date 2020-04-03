Güney’de marketler Pazar günleri kapalı olacak

Güney Kıbrıs’ta alışveriş yapanlar ve market sahipleri, hükümetin uyguladığı son kısıtlama olan süpermarketlerin bu Pazar gününden itibaren her Pazar günü kapatılması kararından memnun değiller.

Süpermarketleri, marketleri, pastaneleri ve kasapları önümüzdeki birkaç hafta Pazar günleri kapatma kararı, mağaza çalışanlarını temel hizmetleri de korumak içindir. Kioskların kararname kapsamında açık kalmasına izin verilir, ancak yalnızca önceki düzenlemelere göre (aşağıda listelenen) kararlaştırılan maddelerin bir listesini satabilir.

Süpermarket Derneği Başkanı Andreas Hadjiadamou, Cyprus Mail’e “Elbette saatlerce daha fazla kısıtlamak bir hatadır, aynı zamanda süpermarkette daha fazla insan olacak. Konuyla ilgili ikinci düşünceleri olacağını umuyoruz, ancak bunun olacağını düşünmüyorum.” dedi