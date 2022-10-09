Künye
Kıbrıs 20
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
7 ay hapis yatacak!
7 ay hapis yatacak!
Camları indirdi...
Camları indirdi...
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
banner107

Güneyde Merkezî Cezaevi’nde dönüşümlü uyku dönemi

Güney Kıbrıs'taki Merkezî Cezaevi’nin, kapasitesinin çok üzerinde nüfus barındırmak zorunda kaldığı, yatak olmadığından mahkûmların dönüşümlü uyumaya başladığı bildirildi.

09 Ekim 2022 Pazar 11:49
41 Okunma
Güneyde Merkezî Cezaevi’nde dönüşümlü uyku dönemi



Fileleftheros, “Cezaevi’nde Dönüşümlü Uyuyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus’u kaynak göstererek yalnız 424 yatak kapasitesi olan Merkezî Cezaevi’nde bugün 905 mahkûm barındırıldığını, bazı koğuşlarda mahkûmların uyuyacak yer bulmak için uyuyanların uyanmasını beklemek zorunda kaldığını yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis ile Sousa görüşmesi…
Anastasiadis ile Sousa görüşmesi…
RUM BASINI: Silahlanmaya ayrılan ödenek 170 milyon Euro
RUM BASINI: Silahlanmaya ayrılan ödenek 170 milyon Euro
KKTC yakınlarında dört ülkeden ortak tatbikat
KKTC yakınlarında dört ülkeden ortak tatbikat










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim