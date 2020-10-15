Güneyde pasaport isyanı

Günlerdir ismi “kara para aklama, rüşvet ve çeşitli suçlarla suçlanan kişilere” Güney Kıbrıs tarafından sahte pasaport ve vatandaşlık verilmesi ile çalkalanın Kıbrıs’ın güneyinde halk sokaklara döküldü.

Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Konferans Salonu önünde toplanan yüzlerce Kıbrıslı Rum, içinde hükümet yetkililerinin yanı sıra AKEL üyelerinin de bulunduğu yetkilileri protesto etti.

Eylemde bir pasaportları ayarlayan hükümet yetkilisinin “burası Kıbrıs” ifadelerini değiştirerek, “Burası Kıbrıs Değil” yazılı pankart taşındı, sloganlar atıldı.

Sorumluların istifa etmesini ve hesap verilmesi gerektiğini ifade eden eylemciler, “artık yeter” diye de slogan attı.