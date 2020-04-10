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Güney’de Paskalya döneminde polis, üst düzeyde alarmda olacak

Güney Kıbrıs Polis Sözcüsü Christos Andreou, Paskalya döneminde hükümetin koronavirüsün yayılmasını önlemek için üst düzeyde alarmda, tam kapasite çalışacaklarını bildirdi

10 Nisan 2020 Cuma 16:00
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Güney’de Paskalya döneminde polis, üst düzeyde alarmda olacak

Güney Kıbrıs Polis Sözcüsü Christos Andreou, Paskalya döneminde hükümetin koronavirüsün yayılmasını önlemek için koyduğu sınırlamalara vatandaşların uymasını sağlamak amacıyla üst düzeyde alarmda, tam kapasite çalışacaklarını bildirdi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) sorularını yanıtlayan Andreou, polisin sıkı denetlemelerine devam edeceğini, polisin daha da artmış düzeyde harekâta hazır durumda olduğunu belirtti.

Polis raporlarının hiçbir şekilde keyfi olmadığına, Sağlık Bakanı’nın emirlerinin istisnasız rapor edileceğine, polisin, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirme ve Paskalya döneminde aile toplantısı yapma ihtiyaçlarını anladığına, ancak salgından korunma çabalarında kilit bir noktada olunduğuna, dolayısıyla uygulanmakta olan tedbirlerde rehavet zamanı olmadığına dikkat çekti.

Tedbirlere uyup evde kalmanın her vatandaşın sorumluluğu olduğuna işaret eden Christos Andreou, Paskalya döneminde hem sabit kontrol noktalarının hem de motorlu devriyelerin artırılacağını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısPaskalya
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