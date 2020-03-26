Güney’de sokağa çıkana hapis cezası geliyor

Rum Polisi bugün yaptığı açıklamada 6 bin 822 kişiyi sokakta tespit ettiklerini söyledi.

6 bin 822 kişi arasında 455’inin sebepsiz yere sokakta bulunduğunu belirten Rum Polisi, 455 kişiyi tutukladıklarını kaydetti.

YASA TASARISI HAZIRLANIYOR

Rum hükümetinin bugünkü görüşmesinin ardından yapılan açıklamada kısmi sokağa çıkma yasağı varken dışarıya çıkan kişilerle ilgili yeni bir yasa tasarının hazırlandığını söyledi.

Dışarıya çıkan kişilerle ilgili 150 Euro olan para cezasının 4 bin Euroya yükseleceği belirtilirken, bazı durumlarda hapis cezasının da olabileceği vurgulandı.

Söz konusu yasa tasarısının hızlı bir şekilde tamamlanacağı da eklendi.

Kaynak: Kıbrıs Postası