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Güneyde sokağa çıkma yasağı kararı şimdilik yok

Hükümet sözcüsü Kyriacos Koushos Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, hükümet koronavirüsün yayılmasını durdurmak için gerekirse sokağa çıkma yasağı koymayı düşünebileceğini ancak şu anda böyle bir karar olmadığını belirtti.

19 Mart 2020 Perşembe 13:10
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Güneyde sokağa çıkma yasağı kararı şimdilik yok

Güney Kıbrıs Hükümet sözcüsü Kyriacos Koushos Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, hükümet koronavirüsün yayılmasını durdurmak için gerekirse sokağa çıkma yasağı koymayı düşünebileceğini ancak şu anda böyle bir karar olmadığını belirtti.

Koushos, uzmanların karar vermesinin bir önemli olduğunu da belirterek, politikacıların uzmanların alacağı tavsiyeleri takip edeceklerini söyledi.

Uzmanların alacağı kararlar doğrultusunda, sokağa çıkma yasağı gibi bir karar ortaya çıkarsa bu kararın göz ardı edilmetyeceğini de belirten Koushos, Anastasiadis’in, parti liderlerine durum hakkında bilgi vereceğini ve hükümetin Perşembe sabahı gelişmelere bağlı olarak önlemler alacağını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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