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Güneyde toplam 76 bin 176 aşı yapıldı

Güney Kıbrıs'ta aşılama çalışmaları devam ediyor.

27 Şubat 2021 Cumartesi 13:01
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Güneyde toplam 76 bin 176 aşı yapıldı

Yapılan açıklamada 26 Şubat 2021 tarihine kadar toplam 76 bin 176 aşı yapıldığı kaydedildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat tarihi itibariyle, 53 bin 617 kişinin aşının ilk dozunu aldığı ve 22 bin 559 kişinin aşının ikinci dozunu da alarak aşılamasını tamamladığı ifade edildi.

76 bin 176 aşının 27 Aralık 2020 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapıldığı kaydedilirken, 62 binden fazla yapılan aşının 71 yaş ve üstü insanları kapsadığı belirtildi.

Bunların yanı sıra 10 bin 818 sağlık çalışanının ve 859 risk gurubunda olan kişilerin de aşılandığı kaydedildi.

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