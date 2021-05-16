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Güney’de toplam vaka sayısı 71 bin 64

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 63 bin 798 test yapıldı, 165 yeni vakaya rastlandı.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:25
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Güney’de toplam vaka sayısı 71 bin 64

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 63 bin 798 test yapıldı, 165 vakaya rastlandı.

Hastanelerde tedavi gören 157 kişiden 50’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Güney’de toplam vaka sayısı ise 71 bin 64’e yükseldi.

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