Güney’de Torpilli Vatandaşlık Tartışması!

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un girişimleriyle “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı yapılan Malezyalı işadamının da aralarında bulunduğu 26 yabancı uyruklunun, aksi yönde yapılan tüm açıklamalara karşın hala vatandaşlıklarını korudukları bildirildi.

Haravgi gazetesi: “Kamboçyalıdan, Malezyalıdan ve Diğerlerinden Selamlar – 26 ‘Kıbrıs’ Vatandaşının Hiçbirinin Vatandaşlıkları İptal Edilmedi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, birkaç ay önce, aralarında Başpiskopos II. Hrisostomos’un “arkadaşı” Malezyalı işadamının da bulunduğu 26 kişiye yasadışı vatandaşlık verildiği şeklinde patlak veren skandalın ardından, söz konusu kişilerin hiçbirinin vatandaşlıklarının henüz iptal edilmediğini yazdı.

Gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’nın o dönemde yaptığı açıklamada 26 kişinin vatandaşlıklarının yasal olmadığını duyurmasına karşın henüz elle tutulur hiçbir adım atılmadığını, Rum hükümetinin ise, Rum Meclisi’nin ilgili yasaların 31 Ocak 2020 tarihine kadar hazırlanıp sunulması kararına uymadığını vurguladı.

Habere göre Rum hükümeti ayrıca, söz konusu 26 kişinin vatandaşlıklarının iptal edilmesi sürecinin nasıl gittiğine ilişkin sorulara, “yasal bir boşluk bulunduğu” bahanesinden başka bir yanıt da vermedi.

TAK