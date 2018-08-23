Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
iOS 12 Beta 10 yayınlandı!
iOS 12 Beta 10 yayınlandı!

Güney’de Türk alarmı

Kıbrıslı Rum’u dövdüğü ileri sürülen iki Kıbrıslı Türk aranıyor

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:13
Güney’de Türk alarmı

hLimasol’a bağlı Agridya köyünde 48 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u dövdükleri ileri sürülen dört kişiden ikisinin, polis tarafından yakalandığı ifade edildi.

Dört kişiden üçünün Kıbrıslı Türk, birinin ise Romen olduğunu iddia eden Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen olayda, 48 yaşındaki Rum’un, dört şahsın Kıbrıs Türk plakasına sahip Hyunday marka gümüş renkli salon bir araçla, bölgede şüpheli bir şekilde hareket ettiklerini söylediğini kaydetti.

Akabinde söz konusu şahıslar arasında gerçekleşen kavgada, Kıbrıslı Rum’un bahse konu şahıslarca dövüldüğünü ve akabinde hastanelik olduğunu ileri süren gazete, polisin olaydan birkaç saat sonra 39 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk ile 33 yaşındaki Romen uyruklu şahsı yakaladığını ifade etti.

Olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 47 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün daha aranmakta olduğunu belirten gazete, bu kişinin Kuzey Kıbrıs’ta ikamet ettiğini ve bu şahısla ilgili bilgilerin “stop liste” konduğunu ifade etti.

Polisin bir Kıbrıslı Türk’ü daha aradığını yazan gazete, yakalanan iki kişinin dün mahkemeye sevk edildiklerini ve 4 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini ekledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O haber yalan çıktı
O haber yalan çıktı
Kayıp kazıları pazartesi başlıyor
Kayıp kazıları pazartesi başlıyor
Yunan savaş gemisi bugün Limasol’da
Yunan savaş gemisi bugün Limasol’da

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim