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Güney’de Tutuklanan Türk Asıllı Avustralyalı KKTC Üzerinden Türkiye’ye Kaçtı İddiası

Güney Kıbrıs’ın, Europol, FBI ve diğer güvenlik birimlerinin dünya çapında organize bir örgüte karşı gerçekleştirdiği büyük bir operasyona karıştığı belirtildi.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:00
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Güney’de Tutuklanan Türk Asıllı Avustralyalı KKTC Üzerinden Türkiye’ye Kaçtı İddiası

Fileleftheros gazetesi “Truva Atı” Kıbrıs’tan Geçti” başlıklı haberinde, bahse konu operasyon neticesinde, organize örgüte mensup binlerce üyenin mesajlarına ulaşıldığını ayrıca 18 ülkede, 32 ton uyuşturucu, 250 silah, 55 adet lüks araç, 148 milyon dolar nakit para ve kripto para ele geçirildiğini yazdı.

Kıbrıs’ın adının operasyonda nasıl geçtiğini ele alan gazete, Avustralya basınında çıkan haberlere atıfta bulunarak makamların, “Truva Atı” olarak Türk kökenli Avustralyalı 42 yaşındaki H.A'yı kullandığını, H.A’nın çetelere mesajlaşma ve fotoğraf teatisinde bulundukları özel telefonlar sattığını yazdı.

H.A’nın yüklü miktarda uyuşturucu ithalatı nedeniyle 2010 yılında Avustralya makamları tarafından arandığını anımsatan gazete, H.A’nın o dönemde Hong Kong’da bulunduğunu, oradan da Kıbrıs üzerinden Türkiye’ye kaçmayı başardığını belirtti.

Gazete, H.A’nın o dönemde hakkında uluslararası tutuklama emri bulunmasına bağlı olarak Güney Kıbrıs’ta yakalandığını, ödediği teminatın ardından geçici bir süre için serbest bırakıldığını, daha sonra ise KKTC üzerinden Türkiye’ye kaçtığını iddia etti.

H.A’nın istemeden, operasyon kapsamında sorgu makamlarının “Truva Atı” olduğunu belirten gazete, Avustralya makamlarının, H.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğunu addederek en yakın Avustralya elçiliğine teslim olması çağrısında bulunduğunu da yazdı.

Gazete operasyonun dünya basında da yer alan ayrıntılarına, geniş bir şekilde yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısEuropolFBI
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