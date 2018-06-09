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Güney’de uluslararası çocuk pornosu çeteleri…

Rum Polisi Elektronik Suçla Mücadele ve Adli Elektronik Veri Laboratuarı Müdürü Andreas Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ta uluslararası çocuk pornosu çetelerinin hem kurban hem de faillerinin saptandığını açıkladı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:00
Güney’de uluslararası çocuk pornosu çeteleri…

Rum Polisi Elektronik Suçla Mücadele ve Adli Elektronik Veri Laboratuarı Müdürü Andreas Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ta uluslararası çocuk pornosu çetelerinin hem kurban hem de faillerinin saptandığını açıkladı.

Haberi “Çocuk Pornosu… Uluslararası Çeteler Kıbrıs’ta” başlığıyla aktaran Alihtia’ya göre Anastasiadis, uluslararası çocuk pornosu çetelerinin hem kurban hem de faillerinin Güney Kıbrıs’ta saptandığını açıkladı, bu vakaların tamamını başka ülkelerle işbirliği içerisinde göğüslediklerini söyledi.

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Anastasiadis 11-12 Haziran’da Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenecek 3’üncü Uluslararası Siber Suçlar-Eğilimler ve Tehditler konferansı vesilesiyle Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ta çocuk pornosu sorunu oldukça ciddidir ve son yıllarda artış eğilimi gösteriyor. Ancak bu, vakalarda birden bire patlama yaşandığı anlamına gelmiyor. Vakalar her zaman vardı, olmaya devam edecek” dedi.

Biriminin yaptığı araştırma hatırlatılarak, en sık işlenen suçun hangisi olduğu sorulan Anastasiadis “Kıbrıs’ta daha çok, internet aracılığıyla çocuk cinsel istismarı ve kötü muamelesi ile bilgi-iletişim sistemine saldırı vakalarıyla karşılaşıyoruz” dedi.

Andreas Anastasiadis, bu yılın başından 31 Mayıs’a kadar elektronik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından kaydedilen toplam 126 vakadan 65’inin çocuk pornosu, 16’sının yasadışı müdahale (hacking) ile ilgili olduğunu söyledi. 2017’de toplam 305 vaka kaydedildiğini ve bunlardan 130’unun çocuk pornosu, 58’inin yasadışı müdahale ile ilgili olduğuna dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’ta uluslararası çocuk pornosu çetelerinin kurban ve/veya faillerinin saptanıp saptanmadığı sorusuna olumlu cevap veren Anastasiadis, bütün bunları başka ülkelerin işbirliğinde ve çok iyi sonuçlar alarak göğüslediklerini söyledi. 

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