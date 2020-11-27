Güneyde vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün 12,895 test yapıldı, 310 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 9,983’e ulaştığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün 12,895 test yapıldı, 310 yeni vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün 12,895 test yapıldı, 310 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 9,983’e ulaştığı bildirildi.