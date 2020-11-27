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Güneyde vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün 12,895 test yapıldı, 310 yeni vaka tespit edildi.

27 Kasım 2020 Cuma 20:28
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Güneyde vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün 12,895 test yapıldı, 310 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 9,983’e ulaştığı bildirildi.

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