Güneyde vaka sayısı 11 bine yaklaştık

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 10,962 test yapıldı, 318 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 49 olurken, toplam vaka sayısı ise 10,883’e ulaştığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 10,962 test yapıldı, 318 yeni vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 10,962 test yapıldı, 318 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 49 olurken, toplam vaka sayısı ise 10,883’e ulaştığı bildirildi.