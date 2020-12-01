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Güneyde vaka sayısı 11 bine yaklaştık

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 10,962 test yapıldı, 318 yeni vaka tespit edildi.

01 Aralık 2020 Salı 19:58
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Güneyde vaka sayısı 11 bine yaklaştık

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 10,962 test yapıldı, 318 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 49 olurken, toplam vaka sayısı ise 10,883’e ulaştığı bildirildi.

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