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Güneyde vaka sayısı 29 bine yaklaştı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 11,163 test yapıldı, 244 yeni vaka tespit edildi.

15 Ocak 2021 Cuma 19:49
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Güneyde vaka sayısı 29 bine yaklaştı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 11,163 test yapıldı, 244 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 28,609’a ulaştığı bildirildi.

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