Güneyde vaka sayısı 29 bine yaklaştı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 11,163 test yapıldı, 244 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 28,609’a ulaştığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 11,163 test yapıldı, 244 yeni vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 11,163 test yapıldı, 244 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 28,609’a ulaştığı bildirildi.