Güneyde vaka sayısında yeni rekor

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre ise bugün toplam 3,756 test yapıldı, 233 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 5,333’e ulaştı.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre ise bugün toplam 3,756 test yapıldı, 233 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre ise bugün toplam 3,756 test yapıldı, 233 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 5,333’e ulaştı.