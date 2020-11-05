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Güneyde vaka sayısında yeni rekor

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre ise bugün toplam 3,756 test yapıldı, 233 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

05 Kasım 2020 Perşembe 19:58
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Güneyde vaka sayısında yeni rekor

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre ise bugün toplam 3,756 test yapıldı, 233 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Toplam vaka sayısı ise 5,333’e ulaştı.

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