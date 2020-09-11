Güneyde vakaların yüzde 40'ı asemptomatik

Güney Kıbrıs'ta ilk vakanın görüldüğü 9 Mart tarihinden itibaren hazırlanan epidemiyolojik raporların beşincisi olan verilere göre tespit edilen vakaların yüzde 40'a yakın bir kısmı asemptomatik olarak açıklanırken, ölüm oranı da yüzde 1.9 olarak belirtildi.

EN ÇOK GÖRÜLEN SEMPTOM ÖKSÜRÜK

Raporda vakaların 39.7'lik ksımı (588) hiçbir semptom göstermezken, yüzde 60.3'lük kısmı (892) ise en az bir semptom gösterdi. En çok görülen semptomlar ise öksürük (yüzde 26.8), ateş (yüzde 27.9), kas ağrısı (yüzde 18.9), boğaz ağrısı (yüzde 15.7), koku ve tat kaybı (yüzde 12) ve nefes darlığı (yüzde 9.4) olarak açıklandı. Diğer semptomlar arasında burun akıntısı, ishal ve baş ağrısı da yer aldı.

8 Eylül tarihine kadar olan süreyi kapsayan rapora göre, Güney Kıbrıs'taki vaka sayısı 1511 olarak açıklanırken, hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 erkek, 7 kadın olmak üzere 29 olarak açıklandı. Ölenlerin yaş ortalaması ise 76 oldu.

EN ÇOK VAKA LEFKOŞA'DA...

Raporda, toplam vakaların 209 tanesinin (yüzde 13.8) hastanelerde tedavi edildiği belirtilirken, en çok vaka 492 ile Lefkoşa'da tespit edildi. Lefkoşa'yı 388 vaka ile Larnaka, 266 vaka ile Limasol ve 186 vaka ile Baf takip etti. Larnaka'nın Aradipu bölgesi de 128 vaka ile dikkat çekti. Hastanelerde tedavi görenlerin yüzde 62.7'lik kısmı erkek hastalardan oluşurken, tedavi görenler yaş ortalaması ise 62 olarak raporda yansıdı.

En çok ölüm ise 11 kişiyle Larnaka'da meydana gelirken, bunu Baf (8), Lefkoşa (5), Mağusa (3) ve Limasol (2) takip etti.

1 TEMMUZ SONRASI 196 'İTHAL' VAKA

Öte yandan 8 Eylül tarihine kadar kaydedilen 1511 vakanı, 513'ü, Güney Kıbrıs'a uçuşların başladığı 1 Temmuz tarihinden sonra tespit edildi. Bu vakaların yüzde 38'lik kısmına denk gelen 196'sı yurt dışından gelen vakalar olarak dikkat çekerken, 287 vaka yerel olarak kaydedildi. 30 vakanın ise kaynağı bilinmiyor.

Tüm vakaların ortalama yaşı 39 olarak rapora yansırken, bunların yüzde 51.6'lık kısmı erkek, yüzde 48.4'lük kısmı ise kadın olarak tespit edildi.

Raporda toplam test sayısı ise 322.311 olarak açıklandı. Bu rakamın her 100 bin kişide 36.654 kişiyle dünya ortalamasının bir hayli üzerinde olduğu da raporda kendine yer buldu.

KIBRIS POSTASI