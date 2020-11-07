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Güney’de vakaların yüzde 85’i yerel bulaş kaynaklı

Güney’de epidemiyolojik tarihçe temelinde, vakaların %85,3’ünün yerel bulaş olması yetkili birimlerin yoğun endişesine neden oldu.

07 Kasım 2020 Cumartesi 09:54
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Güney’de vakaların yüzde 85’i yerel bulaş kaynaklı

Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Epidemiyolojik Gözetim Birimi ve koronavirüs için bilimsel danışma komitesinin raporuna göre, son 15 gündür Güney Kıbrıs’ta kaydedilen epidemiyolojik verilerin son derece endişe verici seviyelerde bulunduğu belirtildi.

Epidemiyolojik ekip üyesi Prof. Yorgos Nikolopulos’un basın açıklamasında sunduğu istatistiksel verilere göre, 18-31 Ekim arasında, teyit edilen 1,800 covid-19 vakası kaydedildiğini belirtti.

Bu sayının, Mart ayında pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen vaka sayısının 3’te 1’inden fazla olduğuna dikkat çekti.

31 Ekim’e kadar olan veriler temelinde, Güney Kıbrıs’ta 4,422 koronavirüs vakası kaydedildi.

Hayatını kaybeden kişilerin sayısı toplam 33’e yükseldi ve teşhis konulan vakaların ölüm oranı %0,8’e ulaştı.

Epidemiyolojik tarihçe temelinde, vakaların %85,3’ünün yerel bulaş olması yetkili birimlerin yoğun endişesine neden oldu.

Yakın zamanda yolculuk geçmişi bulunan vakaların oranının %6,7 ve epidemiyolojik geçmişi bilinemeyen vakalarının oranının ise %8 olduğu belirtildi.

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